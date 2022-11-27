Полицейские прокомментировали незаконный митинг в Астане

Полиция. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Вечером 26 ноября в Астане состоялся митинг - полицейские пресекли незаконную акцию. Инцидент прокомментировали стражи порядка столицы в официальном Telegram-канале пресс-службы МВД Polisia.kz.

Как пояснили правоохранители, накануне в одном из ночных клубов было организовано культурно-массовое мероприятие для молодежи. Организатором выступал предприниматель, привлекший порядка 300 молодых людей.

"В ходе сбора организатор, сообщая собравшимся заведомо ложную информацию, в нарушение установленного законом порядка проведения мирных собраний, призвал их к незаконному шествию для достижения своих личных противоправных целей. В результате провокации был грубо нарушен общественный порядок, создавались препятствия для полноценного функционирования транспортной и социальной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что на требования полиции прекратить незаконную акцию ее участники не реагировали.

Также отмечается, что подстрекаемые организатором, который использовал громкоговоритель, продолжали нарушать правопорядок.

"В целях обеспечения безопасности жителей города полиция была вынуждена принять меры по пресечению противоправных действий. При этом участники незаконного шествия оказали физическое сопротивление сотрудникам", - сообщили стражи порядка.

Как подчеркнули правоохранители, в настоящее время виновные лица установлены, доставлены в полицию. Их действиям будет дана правовая оценка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999089-politseyskie-prokommentirovali-nezakonnyy-miting-v-astane/