Беспрецедентное дело в отношении российских музыкантов рассмотрели в Атырау

Музыкант. Иллюстративное фото: pexels.com

В административном суде Атырау было рассмотрено беспрецедентное дело, связанное с привлечением уличных музыкантов из России к ответственности по статье "Приставание в общественных местах", передает "Ак Жайык".

В конце сентября, когда в Атырау хлынул поток россиян, в городской субкультуре появилось новое явление - уличные музыканты.

Выступавших на набережной приезжих из Волгограда задержали полицейские и составили на них протокол по ст.449 КоАП РК (Приставание в общественных местах).

"Исполнять песни под гитару мы начали практически сразу, как приехали в Атырау. Всегда в одном и том же месте - возле санатория. Но вечером 15 октября наше выступление прервал полицейский. Он сказал, что в Казахстане так делать нельзя и попросил уйти.

Мы, конечно, немного удивились - две недели спокойно играли, никаких замечаний. Но прекрасно понимаем, что здесь другая страна, свои законы, поэтому тут же собрались и пошли прочь", - рассказывает Владислав Подгорный.

Владислав Подгорный и Никита Евсеев. Фото: azh.kz

Покинуть набережную молодые люди не успели. Через несколько минут к ним подошел тот же сотрудник полиции уже с напарником и сообщил, что в отношении них "поступил вызов". Дальнейшее разбирательство продолжилось в участке.

"Там же мы почитали в интернете о 449 статье Административного кодекса, которую нам вменяли, и пытались объяснить, что ни к кому не приставали, не требовали денег, у нас нет расценок, а лишь чехол от гитары, в который желающие могут добровольно положить пару монет", - поделился другой музыкант Никита Евсеев.

Материалы административного дела направили в суд. Историей парней заинтересовался адвокат Нурлан Жолболов, который бесплатно представлял их интересы. В суд вызвали и правоохранителей, составивших протокол.

В ходе заседаний был выявлен ряд процессуальных нарушений. Например, стражи порядка неправильно применили часть 449-й статьи, не выдали копию протокола, не разъяснили права, не предоставили адвоката.

Свои недоработки полицейские не отрицали. В итоге суд признал их действия по привлечению к ответственности незаконными.

Кроме того, в адрес ДП региона было вынесено частное постановление - обратить внимание на установленные по делу факты грубого нарушения норм административного законодательства и сообщить о принятых мерах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999024-bespretsedentnoe-delo-v-otnoshenii-rossiyskih-muzykantov-rassmotreli-v-atyrau/