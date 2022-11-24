Аким провел 20 дней отпуска в изоляторе в СКО

Беркут Шекенов. На фото - стоит: pkzsk.info

На Совете по этике было рассмотрено дисциплинарное дело в отношении акима Юбилейного сельского округа района Шал акына Северо-Казахстанской области Беркута Шекенова. В итоге его рекомендовали уволить, передает Петропавловск.news.

Как стало известно, 10 октября после возвращения с сельскохозяйственной ярмарки в столице акима сельского округа пригласили на ужин в придорожное кафе, где вместе с продавцом он выпил немного спиртного.

Потом Беркут Шекенов сел за руль служебного автомобиля, но был остановлен полицейскими для проверки документов, которых у него не оказалось.

Постановлением суда он был признан виновным в совершении административного правонарушения и арестован на 20 суток за управление служебным автомобилем без прав и в состоянии легкого алкогольного опьянения.

Как отметил заместитель руководителя департамента Агентства РК по делам госслужбы Аскар Баймуканов, его отсутствие на работе как раз совпало с очередным трудовым отпуском, 20 суток которого он провел в изоляторе.

Сам чиновник свою вину признал полностью и раскаялся. Он пояснил, что выпил напиток, считая, что он имеет лечебные свойства, так как страдает язвой желудка. Автомобиль же он просто хотел поставить на место. Время было позднее, на трассе уже никого не было, поэтому он посчитал, что это будет безопасно.

Также выяснилось, что Беркут Шекенов занимал пост акима Юбилейного сельского округа с сентября 2020 года. Он уже имеет ранее наложенное дисциплинарное взыскание в виде замечания, поэтому его порекомендовали уволить.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998815-akim-provel-20-dney-otpuska-v-izolyatore-v-sko/