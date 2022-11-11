Гражданина Бангладеш уличили в нарушении в Жезказгане

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В Жезказгане 27-летний гражданин Бангладеш привлечен к ответственности за нарушение миграционного законодательства, передает .

Стражи порядка выяснили, что 21 июля иностранец по туристической визе прибыл в аэропорт Астаны. Срок визы истек еще 20 августа.

По словам самого гражданина Бангладеш, в Жезказган он приехал по приглашению одного из учебных заведений в качестве преподавателя английского языка.

Его привлекли к ответственности по ст.517 ч.4 КоАП РК (Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства РК в области миграции населения, выразившееся в уклонении от выезда в течение периода, превышающего десять суток после истечения установленного законодательством срока).

Решением суда он подвергнут штрафу в размере 25 МРП (более 76 тыс. тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1996807-grazhdanina-bangladesh-ulichili-v-narushenii-v-zhezkazgane/