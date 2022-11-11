В "Цифровой тенге" предлагают вложиться мошенники. Нацбанк обратился к казахстанцам

Смартфон. Иллюстративное фото: pexels.com

Национальный банк Казахстана и Центр развития платежных и финансовых технологий НБК (ЦРПФТ) предупредили о появлении мошеннических сайтов, которые рекламируют инвестиции в проект "Цифровой тенге", передает официальный сайт регулятора.

"Проект "Цифровой тенге" не привлекает инвестиций граждан. Он направлен на создание новых возможностей для национальной валюты Казахстана в области платежей и денежных переводов", – сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Отмечается, что "Цифровой тенге" находится на стадии разработки и тестирования. Окончательное решение по внедрению национальной цифровой валюты планируют принять до конца 2022 года.

"Мошенники в целях кражи персональных данных и средств граждан создают поддельные сайты проекта "Цифровой тенге" и страницы в социальных сетях. Национальный Банк просит игнорировать подобные интернет-ресурсы, не заполнять никаких форм с персональными и контактными данными. Если личные данные уже переданы, следует обратиться в правоохранительные органы", – добавили в регуляторе.

В Нацбанке подчеркнули, что официальным источником информации о проекте "Цифровой тенге" является сайт ЦРПФТ и интернет-ресурс Национального банка Казахстана. Другие сайты, особенно зарегистрированные не в доменном пространстве .kz, не имеют отношения к нему.

Ранее мы писали, что мошенники начали использовать тему депозитов, чтобы завладеть деньгами казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1996782-natsbank-predupredil-o-moshennikah-prizyvayuschih-investirovat-v-tsifrovoy-tenge/