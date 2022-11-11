Пропавшего мальчика нашли замерзающим в поле в Костанайской области

Полицейские с найденным подростком. Фото: ДП Костанайской области

В Костанайской области пропал 12-летний мальчик. К счастью, его удалось найти в поле, правда, он уже начал замерзать. Однако сейчас чувствует себя хорошо, находится дома, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

В ведомстве рассказали, что в полицию 11 ноября в 5 часов утра обратилась мать ребенка. Она сообщила, что ее 12-летний сын пропал 10 ноября, выехав с братом на поиски лошадей.

Стражи порядка приступили к розыску подростка.

"Старший брат мальчика сообщил, что они выехали на помощь к родственнику, который искал лошадей. Подъехав к нему около 18 часов, 12-летний подросток пересел за руль мотоцикла и поехал искать скот на территории заповедника.

Через некоторое время родственники потеряли мальчика из виду. Искали его самостоятельно более 12 часов", - рассказал начальник Наурзумского отдела полиции Мереке Жанзаков.

Уже через 5 часов после сообщения правоохранители нашли замерзающего подростка в поле, в 40 км от села Караменды. Сейчас мальчик находится дома и чувствует себя хорошо.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1996758-propavshego-malchika-nashli-zamerzayuschim-v-pole-v-kostanayskoy-oblasti/