"Это ужас": на нашествие бродячих собак пожаловались жители Алматинской области (видео)

Собаки. Иллюстративное фото: Pierre Crom/Getty Images

Жители села Ават Енбекшиказахского района Алматинской области жалуются на нашествие бродячих собак и бездействие чиновников в этом вопросе. В акимате заявили, что сельчане виноваты сами.

Как рассказали сельчане телеканалу "Астана", если раньше бродячие собаки бегали лишь на окраине поселка, то сейчас животные почувствовали себя хозяевами. Они стали сбиваться в стаи и нападать на прохожих, уже не раз приходилось отбивать школьников от мохнатых разбойников. Особенно опасно на сельских улицах в темное время суток.

"15 собак сразу. А у меня четверо детей, все они в школу ходят, младшая в садик. Вообще прохода нет у нас. Девочка шла здесь по нашей улице, ей наверное лет 13 было, и на нее собака черная напала, она так кричала. Это ужас, страшно. В Актау ребенка загрызли. Это же страшно. Неужели надо ждать, пока вот это у нас случится?" - возмущена сельчанка Венера Мансурова.

Проблеме не один год. Люди говорят, что не раз обращались к местным чиновникам с просьбой решить ее. В середине октября сельчане вновь подавали заявку на отлов животных, но никто не отреагировал.

"В акимат обращались. Они ничего не решили. Акимат просто обещает, говорит: "Примем меры, примем меры". И не принимают меры. Отлова не было никакого. Холода наступили, собаки будут голодать и будут здесь сворами водиться", - считает жительница села Жанна Насретдинова.

Не надеясь на помощь чиновников, местные жители готовы сами заниматься отловом собак и дальнейшим уходом за ними. Они обратились к властям с просьбой выделить небольшой участок земли под приют для животных. Но и здесь не получили ответа.

"Я договорилась уже с некоторыми ветврачами о том, что они хотя бы один раз в месяц будут к нам приезжать и стерилизовать, обращаемся к акимату, чтобы нам помогли с этим делом, потому что готовы даже волонтеры работать с города", - рассказывает сельчанка Наталья.

В акимате Енбекшиказахского района заверили: проблемой бродячих животных занимаются на регулярной основе. С начала года отловили свыше двух тысяч собак. Но в том, что беспризорных псов меньше не становится, виноваты сами сельчане, заявляют чиновники. Люди сначала приютят питомца, а потом выбрасывают на улицу.

"Проблема – не то, что бродячих собак много, а то, что неправильно содержат люди. Неправильное содержание, нарушение правил содержания, вот это больше проблема. Потому что люди сейчас в основном дома собак не привязывают. Днем они дома лежат, по ночам начинают выбегать, поэтому проблемы такие", - заявил руководитель ветеринарной станции Енбекшиказахского района Еркен Биханов.

За неправильное содержание животных с начала года оштрафовали десятки сельчан на сумму свыше 350 тыс. тенге. Это административное наказание следует ужесточить, считают власти. Только так можно будет решить проблему бродячих собак.

К слову, в акимате заявили о планах построить приют для животных. Землю для него уже выделили, вот только пока на проект в бюджете нет средств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995692-eto-uzhas-na-nashestvie-brodyachih-sobak-pozhalovalis-zhiteli-almatinskoy-oblasti-video/