Предприятие в Усть-Каменогорске оштрафовали на 2 млн за загрязнение Иртыша

Река. Иллюстративное фото: the_burtons/Getty Images

Экологи Усть-Каменогорска установили причину мутной воды и едкого запаха в протоке Иртыша - на зловонье жители города жаловались еще в августе. К ответственности привлечено местное предприятие, сообщает сайт телеканала КТК.

В августе в соцсетях жители Усть-Каменогорска делились роликами, на которых запечатлено белое пятно в Иртыше. Люди опасались, что мутная жидкость может попасть в городской водозабор.

Специалисты департамента экологии выезжали на место, чтобы взять пробы и провести лабораторные исследования. Но источник пятна в реке установить удалось не сразу.

Комиссия устроила проверку и выяснила: неочищенные сточные воды одного из местных предприятий имеют тот же состав, что и стоки, попавшие в Иртыш. К тому же образцы имели схожий специфический запах. В речных пробах было превышено содержание солевого аммония, нитритов, фосфатов и других химических соединений. В итоге предприятие обязали устранить причиненный ущерб.

"Произошел затор канализационной трубы АО "Май". Вследствие чего сточные воды, которые должны были уходить в канализационные сети, перетекали в ливневую канализацию. Тем самым попадали в реку Иртыш.

Наложен штраф более 2,5 млн тенге. Но насколько сейчас мы понимаем, что предприятие с этими правонарушениями не согласно и, скорее всего, будет обжаловать их", - сообщил главный государственный экологический инспектор по ВКО Рауан Тураров.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991549-predpriyatie-v-ust-kamenogorske-oshtrafovali-na-2-mln-za-zagryaznenie-irtysha/