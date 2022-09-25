Розлив нефтяных отходов в Мангистау: компанию обязали выплатить 60 млн тенге

Розлив нефтяных отходов. Фото: Lada.kz / Департамент экологии Мангистауской области

В Мангистауской области ТОО привлекли к ответственности за незаконное размещение нефтяных отходов - компанию обязали выплатить в бюджет 59,7 млн тенге.

О произошедшем сообщает издание Lada.kz, ссылаясь на департамент экологии Мангистау.

Как сообщили в ведомстве, жители Каракиянского района пожаловались на розлив нефтяных отходов, после чего компетентные службы проверили проверку на местном ТОО.

Визуальный осмотр подтвердил, что на территории были разлиты нефтяные отходы. Специалисты лаборатории отобрали пробы грунта для исследования.

Кроме того, в деятельности предприятия госорганы нашли грубые нарушения экологического законодательства.

За указанные правонарушения ТОО привлекли к административной ответственности по четырем статьям КоАП РК - компания обязана выплатить штраф в доход государства в размере 59 728 500 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989459-rozliv-neftyanyh-othodov-v-mangistau-kompaniyu-obyazali-vyplatit-60-mln-tenge/