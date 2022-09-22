Партию новых iPhone 14 Pro пытались незаконно ввезти в Казахстан

Телефоны. Кадр из видео: КГД МФ РК

Партию iPhone 14 Pro задержали в аэропорту Астаны - новые смартфоны пытались незаконно ввезти в Казахстан из Дубая, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов МФ РК.

Накануне, 21 сентября, в столичном аэропорту сотрудники таможенного поста и пограничной службы КНБ выявили попытку ввоза незадекларированной продукции - казахстанец пытался ввезти партию смартфонов марки iPhone 14 Pro. В общей сложности мужчина пытался провезти 11 смартфонов.

Отмечается, что они еще не запущены в продажу.

В КГД уточнили, что по критериям отнесения товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза для личного пользования, мобильные телефоны не должны превышать две единицы на одного человека.

Задержанные телефоны перемещены в склад временного хранения для дальнейшего прохождения таможенной очистки.

Гражданин, который пытался провезти их на территорию РК, был привлечен к административной ответственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989187-partiyu-novyh-iphone-14-pro-pytalis-nezakonno-vvezti-v-kazahstan/