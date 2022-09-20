Пьяный водитель поругался с полицейским и попал на видео в Астане

Задержанный водитель в полицейском участке. Кадр из видео: пресс-служба ДП города Астаны

Столичные патрульные полицейские задержали водителя, который оказался пьян. Находясь в участке, мужчина умудрился нахамить полицейскому, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Астаны.

На улице Байсеитова в Астане стражи порядка остановили автомобиль Daewoo Nexia. Тем не менее 36-летний водитель не сразу подчинился требованию сотрудника полиции.

Позже, проехав на медицинское освидетельствование, выяснилось, что водитель находился в алкогольном опьянении средней степени тяжести.

В полицейском участке задержанный пытался хамить стражу порядка и в грубой форме требовал, чтобы ему дали позвонить супруге. Этот момент был записан на видео.

"За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в отношении водителя возбуждено административное производство по части 1 статьи 608 КРКоАП. Автомашина поставлена на коммунальную стоянку", – сообщили представители столичного ДП.

Отмечается, что санкция статьи за данное правонарушение влечет административный арест на пятнадцать суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.

Всего за сутки в Астане было задержано 9 водителей в различной степени опьянения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1988682-pyanyy-voditel-porugalsya-s-politseyskim-i-popal-na-video-v-astane/