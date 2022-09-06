25 тыс. долларов пытались незаконно вывезти из Казахстана в Узбекистан

Фото задержанного: КГД МФ РК

В Туркестане был пресечен факт вывоза в Узбекистан 25 тыс. долларов США наличными, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов МФ РК.

Данное нарушение выявлено в минувший понедельник, 5 сентября, сотрудниками таможенного поста "Капланбек" ДГД региона.

В ходе таможенного досмотра ручной клади с применением рентгенотелевизионного аппарата "Rapiscan" у гражданина Республики Узбекистан 2003 года рождения, который следовал из Казахстана в Узбекистан, выявлены наличные деньги в сумме 25 тыс. долларов США.

Как отметили в КГД, по данному факту возбуждено административное дело, материалы переданы в Сарыагашский районный суд для принятия процессуального решения.

Фото задержанного: КГД МФ РК

В ведомстве напомнили, что указом президента РК запрещен вывоз из Республики Казахстан наличной иностранной валюты и денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов США, а также золотых слитков аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 грамм и инвестиционных монет из золота "ALTYN BARYS" и из серебра "KÚMIS BARYS", выпускаемых НБК, а также аффинированного золота свыше 100 грамм.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1986468-25-tys-dollarov-pytalis-nezakonno-vyvezti-iz-kazahstana-v-uzbekistan/