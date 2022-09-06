Водитель маршрутки играл в телефоне во время движения в Павлодаре

Кадр из видео: с сайта polisia.kz

Жители Павлодара сняли на камеру игравшего в телефоне за рулем водителя маршрутки. Его нашли полицейские и привлекли к ответственности, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Видео с водителем маршрутного такси, играющим в телефоне во время движения по оживленной улице, появилось в соцсетях. Его снял на камеру один из пассажиров, который был возмущен таким поведением.

Ролик привлек внимание полицейских. Стражи порядка установили главного "героя" видео. Выяснилось, что ранее его уже привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение.

"Поэтому в отношении водителя составлен протокол по ч.2 ст.591 КоАП РК (Пользование водителем при управлении транспортным средством телефоном либо радиостанцией). С мужчиной также проведена профилактическая беседа. Он обещал не повторять своих ошибок и соблюдать все правила дорожного движения", - отметил командир батальона патрульной полиции Павлодара Ринат Шарипов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1986420-voditel-marshrutki-igral-v-telefone-vo-vremya-dvizheniya-v-pavlodare/