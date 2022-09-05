Девушка не дала поспать жителям Семея (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: polisia.kz

31-летняя девушка не дала поспать жителям одной из улиц Семея. Компания молодых людей ночью стояла возле машины, одна из присутствовавших громко кричала. Подробности озвучиваются на официальном сайте МВД Polisia.kz.

По информации правоохранителей, 3 сентября в полицию поступило сообщение о том, что по проспекту Ауэзова нарушают тишину и не дают спать.

Инцидент попал на видео. На кадрах была запечатлена компания молодых людей, стоявшая возле автомобиля в темное время суток. При этом одна из присутствовавших громко кричала и пританцовывала.

На место выехал наряд. По данному факту участковым инспектором в отношении 31-летней девушки составлен административный протокол по части 1 статьи 437 КоАП РК (Нарушение тишины с 22 до 9 часов утра). По этой статье предусматривается штраф в размере 5 МРП (более 15 тыс. тенге).

Стражи порядка отметили, что за 8 месяцев текущего года сотрудниками УП Семея по статье 437 КоАП РК были привлечены к ответственности 722 правонарушителя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1986259-devushka-ne-dala-pospat-zhitelyam-semeya-video/