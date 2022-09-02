Подростки заблудились в заброшенном здании в Аркалыке (фото)

Фото с места событий: polisia.kz

Полицейские Аркалыка помогли подросткам выбраться из заброшенного здания: дети забрались в заброшенную 9-этажку и заблудились, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

В полицию поступило сообщение о том, что в старом 9-этажном доме находятся дети – об этом заявили горожане.

Стражи порядка незамедлительно выехали на место происшествия и помогли подросткам выбраться из заброшенного здания.

Начальник УП Аркалыка Нурбол Саден рассказал, как все происходило.

"Трое несовершеннолетних детей играли в многоэтажке на окраине города. Один из них ушел, а подростки 14 и 15 лет остались там. В течение трех часов самостоятельно пытались найти выход и забрались на крышу. В это время их заметили прохожие", – заявил он.

Фото с места событий: polisia.kz

По его словам, когда полиция прибыла на место событий, подростки блуждали внутри здания в поисках выхода. Их нашли на верхних этажах, где, как подчеркнул Саден, небезопасно.

Около часа потребовалось полицейским для того, чтобы найти детей в заброшенном здании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985949-podrostki-zabludilis-v-zabroshennom-zdanii-v-arkalyke-foto/