"Я была ими зомбирована": карагандинка рассказала, как едва не стала жертвой мошенников

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Пенсионерка едва не стала жертвой мошенников в Караганде - на помощь женщине пришел сотрудник полиции, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Данияр Нарынбеков занимается киберпреступностью и выводит на чистую воду различного рода аферистов. 24 августа он зашел в магазин и решил проверить свой банковский счет через терминал.

За соседним терминалом он увидел пожилую женщину, которая разговаривала по телефону и выполняла действия, которые ей диктовали звонившие. Полицейский понял, что пенсионерка подчиняется командам тех, с кем говорит по телефону.

"Я подошел к ней, представился сотрудником полиции, показал служебное удостоверение и попросил передать мне сотовый телефон. Взяв мобильник, услышал, как из него раздался крик: “Никому ничего не говорите! Это могут быть мошенники!”. Предупреждение адресовалось пенсионерке, но аппарат-то был уже у меня. Спрашиваю: “Кто вы?”. Последовал ответ: “Сотрудник Национального банка в Нур-Султане”. Как только я сообщил, что являюсь сотрудником полиции, разговор сразу прервался", - сообщил Нарынбеков.

Отмечается, что полицейский помог женщине не стать жертвой аферистов.

"Я была ими зомбирована и не вникала, что делала. Спасибо, что Данияр вовремя вмешался. Он пригласил в полицию, где все мне объяснил", - рассказала женщина.

Стражи порядка выяснили, что пенсионерка в одном из банков пополнила свой счет, а когда стала проверять, поступили ли ей деньги, раздался звонок от мошенников.

"Высветился незнакомый номер. Какая-та женщина представилась сотрудником Национального Банка из Нур-Султана. Сказала, что какие-то мошенники от моего имени пытались оформить кредит. Но благодаря службе безопасности их действия были нейтрализованы. И сейчас проводится операция, чтобы выявить мошенников. В ней якобы участвуют сотрудники полиции. При этом мне отводится важная роль. “Сотрудник” банка предупредил, никому об этом не говорила", - вспоминает женщина.

По словам пенсионерки, она попала под влияние злоумышленников настолько, что даже не рассказала мужу про эту ситуацию.

"Со мной, если можно так выразиться, “работали” сразу трое мошенников: один выдавал себя за сотрудника банка, а двое - за сотрудника криминальной полиции и следователя. Дали понять, что вся ситуация находится под их контролем и наблюдением. А чтобы установить мошенников, мне необходимо взять в банке кредит на 4 млн тенге", - рассказала она.

По ее словам, в банке ей дали кредит в размере 600 тыс. после она стала следовать командам мошенников - зашла в магазин и через терминал едва не отправила деньги аферистам.

Женщина вернула банку взятый кредит, и он не имеет к ней никаких финансовых претензий.

Казахстанцев предупредили, что сотрудники Национального банка, правоохранительных органов никогда не звонят людям. Поэтому с теми, кто ими представляется, не надо вступать в разговоры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984837-ya-byla-imi-zombirovana-karagandinka-rasskazala-kak-edva-ne-stala-zhertvoy-moshennikov/