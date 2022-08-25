5-летняя девочка и младенец оказались запертыми в машине в жару на юге Казахстана

Место происшествия. Кадр из видео: polisia.kz

5-летнюю девочку и младенца обнаружили в жару в запертой машине. Инцидент произошел в Туркестанской области, в городе Жетысае, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

К полицейским обратился очевидец и рассказал, что на одной из улиц Жетысая в автомобиле Toyota Camry 5-летняя девочка и младенец остались одни, запертые в машине.

На место происшествия сразу выехали стражи порядка и провели проверку. В результате были установлены и допрошены родители малышей.

По словам супругов, они отлучились примерно на 10 минут только для того, чтобы встать в очередь в диагностическом центре.

В настоящее время новорожденный ребенок и маленькая девочка чувствуют себя хорошо и находятся вместе с близкими.

По данному факту правоохранители провели разъяснительную работу о недопустимости оставления детей без присмотра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984708-5-letnyaya-devochka-i-mladenets-okazalis-zapertymi-v-mashine-v-zharu-na-yuge-kazahstana/