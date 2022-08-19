"Посинел лобик": малыш внезапно умер в Павлодаре через 17 дней после рождения

Юлия Кацубко. Фото: NUR.KZ

Мальчик на 17-м дне жизни скончался от двусторонней пневмонии в Павлодаре. По словам матери ребенка, за сутки до смерти она обращалась к частному врачу, но медик ничего серьезного в кашле не заметила, отправив их домой, передает корреспондент NUR.KZ.

Юлия Кацубко рассказывает, что родила здорового ребенка. Сама является гражданкой России, но живет в Павлодаре. Чтобы не было проблем с документами, отправилась в роддом Омска. Спустя неделю после появления на свет первенца вернулась домой в Павлодар.

Кашель у сына заметила через неделю. Ни к одной из поликлиник прикрепить малыша не успела, а потому решила обратиться к частному врачу.

На приеме ребенка осмотрели. Анализы, по словам мамы, назначать не стали. Заверили, что ничего страшного нет. Но вот спустя сутки мальчику резко стало плохо.

"В 4 утра я проснулась, покормила сына грудью, все было хорошо. После чего он начал сильно плакать, я взяла его на руки, он стал тяжело дышать. Посинел лобик, я поняла, что что-то не так. Все было хорошо, но потом резко поменялось самочувствие", - рассказала Юлия Кацубко.

Молодая женщина сама отвезла сына в больницу. Медики на протяжении часа пытались реанимировать ребенка, но безуспешно. По словам матери, экспертиза установила, что малыш скончался от двусторонней пневмонии.

Юлия винит врача частной клиники. Считает, что медик отнеслась к работе не на должном уровне. Она написала заявление в департамент фармконтроля.

"3 августа 2022 года в наш департамент обратилась гражданка Кацупко Юлия Ивановна по вопросу некачественного оказания медицинской помощи в одной из клиник Павлодара. В настоящее время проводится внеплановая проверка, назначена экспертиза", - сообщила главный специалист департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля по Павлодарской области Мадина Карамурзинова.

Между тем Юлия добавила, что ее цель - добиться увольнения врача и лишения ее права работать в дальнейшем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983905-posinel-lobik-malysh-vnezapno-umer-v-pavlodare-cherez-17-dney-posle-rozhdeniya/