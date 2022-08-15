Спасателей вызвали в Шымкенте, чтобы снять кольцо с пальца 5-летнего ребенка (фото, видео)

Спасатели снимают кольцо с пальца ребенка. Фото: ДЧС Шымкента

Маленький мальчик в Шымкенте не смог снять кольцо из-за отека пальца – на помощь ему пришли спасатели, сообщается в официальном Instagram-аккаунте городского ДЧС.

Вчера, 14 августа, около 9 часов вечера в службу "112" города Шымкента поступило сообщение о том, что 5-летний мальчик надел кольцо на палец и не смог его снять самостоятельно из-за отека пальца.

Спасатели прибыли на место происшествия в жилой дом по улице Аль-Фараби в микрорайоне Самал-3.

Сообщается, что группа специалистов с помощью специальных инструментов освободила палец ребенка.

"Уважаемые жители города! Внимательно относитесь к вещам, которые находятся в руках детей!" – предупредили в Департаменте по ЧС Шымкента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983169-spasateley-vyzvali-v-shymkente-chtoby-snyat-koltso-s-paltsa-5-letnego-rebenka-foto-video/