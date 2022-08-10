Помощника воспитателя уволили из детского сада в Павлодаре за рукоприкладство

Кадр из видео с камеры наблюдения: t.me/tipavlo

Помощника воспитателя в одном из детских садов в Павлодаре уволили за рукоприкладство. Ситуацию прокомментировали в городском отделе образования, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с инцидентом появилось в Telegram-канале "Типичный Павлодар — шок tipavlo".

На кадрах с камеры наблюдения видно, как женщина довольно грубо пытается уложить в кровать ребенка. Доходит до того, что работница детского сада кидает и бьет несколько раз ребенка.

В описании указывается, что инцидент произошел в дошкольном учреждении Павлодара.

Ситуацию прокомментировали в городском отделе образования, подтвердив, что факт действительно был в Павлодаре, детском саду №4.

"Данный случай произошел в спальном помещении 9 августа текущего года при укладывании детей на дневной сон. По данному случаю взяты объяснительные с и.о. руководителя дошкольной организации, помощника воспитателя младшей группы. На текущий день по инициативе работодателя расторгнут трудовой договор с помощником воспитателя младшей группы", - сообщили в отделе образования города Павлодара.

Уточняется, что запись с видеокамеры мама ребенка просмотрела после того, как заметила на ноге дочери синяк. Выяснилось, что получила она его, ударившись об кровать.

Однако при просмотре роликов был выявлен факт рукоприкладства со стороны работницы детского сада.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982578-pomoschnika-vospitatelya-uvolili-iz-detskogo-sada-v-pavlodare-za-rukoprikladstvo/