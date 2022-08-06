Какие правила чаще всего нарушают на дороге алматинцы, рассказали в МВД

Иллюстративное фото: Департамент полиции СКО

Стражи порядка рассказали о том, какие правила дорожного движения чаще всего нарушают автомобилисты Алматы, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

В Алматы в эти дни проводится полицейская отработка ОПМ "Безопасная дорога".

По данным полицейских, с начала проведения отработки, то есть с 19 июля, на дорогах южной столицы выявили 23284 нарушения ПДД.

Самыми частыми среди них оказались (с указанием соответствующих статей КоАП РК):

ст. 592 КРКобАП (превышение скорости) – 19 794;

ст. 590 ч.9 КРКобАП (управление ТС, не прошедшим техосмотр) – 572;

ст. 615 КРКобАП (нарушение ПДД пешеходом) – 544;

ст. 595 КРКобАП (нарушение правил маневрирования) – 497;

ст. 606 КРКобАП (создание аварийной обстановки) – 361;

ст. 593 ч.1 КРКобАП (не пристегнутый ремень безопасности) – 192;

ст. 599 КРКобАП (проезд на запрещающий сигнал светофора) – 124;

ст. 600 КРКобАП (не предоставление преимущества пешеходам) – 124;

ст. 608 КРКобАП (управление ТС в нетрезвом состоянии) – 73;

ст. 596 ч.3 КРКобАП (выезд на встречную полосу движения) – 54;

ст. 591 КРКобАП (пользование по время управления ТС телефоном) – 53;

ст. 612 ч.1 КРКобАП (отсутствие права управления ТС) – 34;

ст. 590 ч.4 КРКобАП (управление с подложными и поддельными ГРНЗ) – 25;

ст. 590 ч.7 КРКобАП (незаконное переоборудование ТС) – 23;

ст. 612 ч.3 КРКобАП (лишенным права управление) – 9.

За это время на специализированную штрафную стоянку водворено 404 автомобиля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982033-kakie-pravila-chasche-vsego-narushayut-na-doroge-almatintsy-rasskazali-v-mvd/