Какие правила чаще всего нарушают на дороге алматинцы, рассказали в МВД
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Стражи порядка рассказали о том, какие правила дорожного движения чаще всего нарушают автомобилисты Алматы, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.
В Алматы в эти дни проводится полицейская отработка ОПМ "Безопасная дорога".
По данным полицейских, с начала проведения отработки, то есть с 19 июля, на дорогах южной столицы выявили 23284 нарушения ПДД.
Самыми частыми среди них оказались (с указанием соответствующих статей КоАП РК):
- ст. 592 КРКобАП (превышение скорости) – 19 794;
- ст. 590 ч.9 КРКобАП (управление ТС, не прошедшим техосмотр) – 572;
- ст. 615 КРКобАП (нарушение ПДД пешеходом) – 544;
- ст. 595 КРКобАП (нарушение правил маневрирования) – 497;
- ст. 606 КРКобАП (создание аварийной обстановки) – 361;
- ст. 593 ч.1 КРКобАП (не пристегнутый ремень безопасности) – 192;
- ст. 599 КРКобАП (проезд на запрещающий сигнал светофора) – 124;
- ст. 600 КРКобАП (не предоставление преимущества пешеходам) – 124;
- ст. 608 КРКобАП (управление ТС в нетрезвом состоянии) – 73;
- ст. 596 ч.3 КРКобАП (выезд на встречную полосу движения) – 54;
- ст. 591 КРКобАП (пользование по время управления ТС телефоном) – 53;
- ст. 612 ч.1 КРКобАП (отсутствие права управления ТС) – 34;
- ст. 590 ч.4 КРКобАП (управление с подложными и поддельными ГРНЗ) – 25;
- ст. 590 ч.7 КРКобАП (незаконное переоборудование ТС) – 23;
- ст. 612 ч.3 КРКобАП (лишенным права управление) – 9.
За это время на специализированную штрафную стоянку водворено 404 автомобиля.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982033-kakie-pravila-chasche-vsego-narushayut-na-doroge-almatintsy-rasskazali-v-mvd/