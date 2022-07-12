Пьяный мужчина гулял по улице с младенцем в коляске в ВКО

Фото: ДП ВКО

9 июля пьяный мужчина гулял по улице Алтая с коляской, в которой спал младенец. На него обратили внимание патрульные, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Восточно-Казахстанской области.

Полицейские подошли к мужчине и попытались поговорить, однако столкнулись с сопротивлением и нецензурной бранью.

Стражи порядка выяснили, что житель Алтая приходится отцом малышу, лежавшему в коляске. Оказалось, что он был в гостях с супругой и ребенком. Там с ней поссорился, забрал младенца и ушел домой.

Правоохранители в течение 15 минут установили местоположение матери и передали ей ребенка.

Врач-нарколог заключил, что отец малыша находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени. Он был помещен в изолятор временного содержания.

Также его привлекли к административной ответственности по ст.440 ч.1 КоАП РК за появление в общественных местах в состоянии опьянения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978070-pyanyy-muzhchina-gulyal-po-ulitse-s-mladentsem-v-kolyaske-v-vko/