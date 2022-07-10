Несколько улиц в Аксу остались без водоснабжения из-за аварии

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Коммунальная авария оставила без водоснабжения несколько улиц в Аксу в Павлодарской области. Горожанам в акимате пообещали обеспечить подвоз воды.

10 июля произошел порыв по улице Хиуаз Доспановой в колодце на внутриквартальной сети, пишет pavlodarnews.kz.

Как отмечает издание, аварийная бригада КГП "Аксу су арнасы" занимается ремонтом.

Произошедшее прокомментировали в акимате города.

"В связи с этим отключены от водоснабжения дома по улицам Иртышская, Гагарина, Х. Доспановой, Народная, Металлургов, Суптеля, Амангельды, Оспанова Конечная, Южная, Б. Момышулы на участке от Иртышской до Конечной", - заявили в ведомстве.

Также в администрации города пообещали, что будет обеспечен подвоз воды.

На днях мы писали, что жители предгорного района Алматы вышли на дорогу, чтобы обратить внимание чиновников на проблемы с водой. Неизвестные украли трубу, из-за чего горожане теперь не могут поливать свои огороды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977770-neskolko-ulits-v-aksu-ostalis-bez-vodosnabzheniya-iz-za-avarii/