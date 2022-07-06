Казахстанцев поздравили с Днем столицы из космоса (видео)
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Российский космонавт-испытатель Олег Артемьев поздравил казахстанцев с Днем столицы из околоземного пространства. Видео он опубликовал на личной странице в Instagram.
Бортинженер МКС записал ролик, на котором видно, как космическая станция пролетает над территорией Казахстана.
В описании к посту Олег Артемьев обратился к казахстанцам.
"6 июля в Казахстане отмечается государственный праздник — День столицы, которую вы можете видеть на видео!
С праздником всех жителей одной из самых крупнейших стран мира с уникальной культурой, кухней, природой, животным и растительными миром, и очень гостеприимными людьми!
Мереке құтты болсын, Қазақстан!" - написал бортинженер ТПК "Союз ТМА-М".
Напомним, что в честь Дня столицы в Нур-Султане проходят праздничные мероприятия.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977202-kazahstantsev-pozdravili-s-dnem-stolitsy-iz-kosmosa-video/