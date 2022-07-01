Пыльные бури и пожароопасность: штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана

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Синоптики РГП "Казгидромет" сообщили об ухудшении погодных условий в 8 регионах Казахстана. На фоне жары кое-где сохраняется высокая пожароопасность, сообщается на официальном сайте метеослужбы.

2 июля в центре Кызылординской области ожидается ветер северный, северо-западный 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В субботу на большей части Мангистауской области ожидается гроза. На северо-западе, юге области прогнозируется пыльная буря. Ветер на северо-западе и юге области усилится до 15-20 м/с.

Завтра днем на севере Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Днем в северной половине, центральной части области гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, днем на севере, юге области порывы будут достигать 15-20 м/с.

2 июля на западе, юге, в центре Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В субботу на севере Атырауской области ожидается сильный дождь. На севере, востоке региона - гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, на севере, востоке, юге области порывы до 15-20 м/с.

2 июля на северо-востоке Костанайской области, согласно прогнозам, будет гроза. Ветер северо-восточный, днем на северо-востоке, юге области 15 м/с. Днем на западе, северо-западе области ожидается высокая пожарная опасность.

Чрезвычайная пожарная опасность сохранится в центре и на юге Павлодарской области в предстоящую субботу.

Днем 3 июля в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. 2-3 июля ветер северо-восточный, в субботу в горных районах, а днем в воскресенье на северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с. Днем 3 июля на юге, западе области прогнозируется сильная жара до 38 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976655-pylnye-buri-i-pozharoopasnost-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-v-ryade-regionov-kazahstana/