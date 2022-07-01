РНК энтеровируса нашли в фонтане в Нур-Султане

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Столичные санврачи заявили о том, что в одном из фонтанов города в результате проверки воды нашли РНК энтеровируса. Об этом сообщается на официальном сайте ДСЭК Нур-Султана.

По словам специалистов, в летний сезон в столице наблюдается рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией. За последние две недели число заболевших выросло в 2,6 раза.

Так, с начала года заболели 453 человека, из них 52% или 234 случая приходится на летний период.

Подчеркивается, что инфекции наиболее подвержены дети, а также люди с иммунодефицитом или ослабленные после других серьезных заболеваний.

98% или 443 случая из общего числа случаев энтеровирусной инфекции в этом году - дети до 14 лет. 63 ребенка продолжают получать лечение.

Санврачи указали, что основная причина большого распространения энтеровирусной инфекции среди детей - купание в водоемах, бассейнах и фонтанах.

В ДСЭК Нур-Султана отметили, что с мая по сентябрь проводят санитарно-эпидемиологический мониторинг качества воды в фонтанах с отбором проб на лабораторные исследования.

По результатам исследований в этот раз были установлены несоответствия:

превышение допустимых значений по мутности в 1,04 - 1,4 раза по санитарно-химическим показателям в фонтанах в районах Есиль и Сарыарка: фонтан "Каскад" в районе "КазМунайГаз", фонтан "Водно-зеленый бульвар", фонтан перед зданием аппарата района Сарыарка;

несоответствие по микробиологическим показателям: в фонтане в районе театра Жастар на улице Есенберлина; в фонтане "Древо жизни" на пересечении проспектов Абая и Женис, в фонтане на пересечении проспектов Женис и Кенесары, в фонтане на пересечении улиц М. Ауэзова и Дукенулы, а также в фонтане перед зданием аппарата района Сарыарка.

Кроме того, в воде фонтана на пересечении проспектов Абая и Женис установлено несоответствие по вирусологическим показателям - обнаружено РНК энтеровируса.

"Учитывая данные обстоятельства, ДСЭК города Нур-Султан рекомендует жителям предпринимать все меры по сохранению здоровья детей и стараться предотвращать все случаи, представляющие опасность для их жизни", - говорится в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976642-rnk-enterovirusa-nashli-v-fontane-v-nur-sultane/