Пойманного за рулем под наркотиками начальника ИВС уволили в Актюбинской области

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В Актюбинской области начальника ИВС уволили после того, как он управлял автомобилем, находясь в наркотическом опьянении. Однако полицейский с этим не согласился и потребовал через суд восстановить его на службе, передает "Диапазон".

На улице в Актобе стражи порядка остановили автомобиль Nissan Almera, за рулем которого был на тот момент действующий начальник изолятора временного содержания одного из районных отделов полиции.

Оказалось, что он находился в состоянии наркотического опьянения. В итоге глава ДП Актюбинской области уволил его за нарушение служебной дисциплины.

Не согласившись с принятым решением, экс-сотрудник подал в суд и потребовал восстановить его в должности, а также выплатить зарплату за время вынужденного прогула.

Он пояснил, что его уволили незаконно и не вручили ему соответствующий приказ.

Однако суд отказал бывшему начальнику ИВС в удовлетворении исковых требований, отметив, что его проступок дискредитирует имидж правоохранительных органов.

К тому же уличенный в грубом нарушении служебной дисциплины еще и пытался избежать административной и дисциплинарной ответственности, его даже объявляли в розыск.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975975-poymannogo-za-rulem-pod-narkotikami-nachalnika-ivs-uvolili-v-aktyubinskoy-oblasti/