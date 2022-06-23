Необычная начинка: телефон в голубцах пытались передать осужденному в Павлодаре (видео)

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Сотрудники следственного изолятора в Павлодаре обнаружили телефон, который в качестве "начинки" для голубцов пытался передать осужденному его друг, сообщает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Телефон нашли сотрудники группы досмотра режима и охраны учреждения.

Запрещенный предмет обнаружили в голубцах при проверке передачи, предназначенной для осужденного по части 3 статьи 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".

Как отметили полицейские, спрятанный гаджет принес друг осужденного.

В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по статье 481 КРКоАП "Передача лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, специальных учреждениях, запрещенных веществ, изделий и предметов".

Данная статья предусматривает штраф в размере 10 МРП (30 630 тенге) с конфискацией предмета.

"О недопущении проникновения запрещенных предметов в учреждения регулярно проводятся беседы, но тем не менее посетители каждый раз придумывают новые изощренные способы пронести запрещенные предметы осужденным.

Однако бдительность сотрудников не допускает этого. Они проводят тщательный досмотр всех передач и посылок, поступающих в СИЗО", – подчеркнул заместитель начальника учреждения Берик Рахимов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975401-neobychnaya-nachinka-telefon-v-golubtsah-pytalis-peredat-osuzhdennomu-v-pavlodare-video/