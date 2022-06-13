Автомобили начали изымать у должников по налогам в Шымкенте

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Департамент госдоходов совместно с полицейскими города Шымкент начали массовый поиск водителей, которые уклоняются от уплаты транспортного налога, передает Otyrar.kz.

Указывается, что на сегодня задолженность автомобилистов перед бюджетом уже превысила отметку в 1,5 млрд тенге.

За девять дней массовых рейдов правоохранители поместили на штрафстоянку 13 авто, владельцы которых не смогли оплатить долги по налогам на месте задержания.

Еще больше 30 автовладельцев оказались более сговорчивыми, тут же погасив задолженности. Таким образом, городской бюджет пополнился на 16 миллионов тенге.

Рекордсменами среди должников оказались владельцы двух авто люкс-класса - Toyota Land Cruiser Prado (850 тыс. тенге) и Range Rover (787 тыс. тенге).

"Выявили с помощью систем "Сергек", "Интегра" и "Коргау". Работа в данном направлении продолжается и сейчас. На сегодня налоговая задолженность по городу - 1,663 млрд тенге, количество должников составляет 40 тыс. человек.

Департамент государственных доходов призывает оплатить задолженность, не дожидаясь мер принудительного взыскания", - рассказал ведущий специалист ДГД по Шымкенту Аббасхан Сейдахметов.

Подчеркивается, что полицейские задерживают нарушителей по специальному запросу. Ошибочная эвакуация на штрафстоянку исключена. В потоке автомашин должников отыскивает искусственный интеллект.

"Нам отправляют с разных структур письма о задержании и водворении на штрафстоянку транспортных средств. Соответственно, там указываются все причины, почему надо задержать, и мы получаем заявки от разных структур с основанием задержания.

Далее мы все эти автомашины задерживаем. Определенных параметров нет. Все машины, которые вбиваются в базу, задерживаются", — пояснил начальник центра оперативного управления ДП Шымкента Кайрат Полатбеков.

Всего в базе задолженности по транспортному налогу в Шымкенте числятся свыше 40 тыс. человек. 24 тыс. дел передали судоисполнителям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973753-avtomobili-nachali-izymat-u-dolzhnikov-po-nalogam-v-shymkente/