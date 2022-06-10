Подростки распылили перцовый баллончик в школе Нур-Султане. Их мать оштрафовали

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Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних города Нур-Султана вынес вердикт по делу о хулиганстве в школе. Мать восьмиклассников, распыливших перцовый баллончик, подвергли штрафу, сообщается на официальном сайте столичного суда.

Суд установил, что 13 мая 2022 года учащиеся 8 класса столичной школы-гимназии №151 распылили перцовый баллончик. При этом его запах распространился по всему первому этажу здания, из-за чего пришлось эвакуировать учеников и сотрудников школы.

Отмечается, что на судебном заседании мать несовершеннолетних вину признала и сообщила, что с ее детьми проведена профилактическая беседа.

"Судом мать несовершеннолетних детей С. признана виновной в совершении административного правонарушения по статье 435 КоАП и подвергнута административному взысканию в виде штрафа в размере 15 009 тенге", – говорится в сообщении столичного суда.

Статья 435 КоАП "Хулиганство, совершенное несовершеннолетними" предусматривает административную ответственность родителей или лиц их заменяющих, за мелкое хулиганство или хулиганство, совершенное несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет. За данное правонарушение законом предусмотрено административное взыскание в виде штрафа.

Постановление суда вступило в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973618-podrostki-raspylili-pertsovyy-ballonchik-v-shkole-nur-sultane-ih-mat-oshtrafovali/