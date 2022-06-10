Налоговые проверки в отношении более 10 тыс. бизнесменов пресекла прокуратура Алматы

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Прокуратура Алматы предотвратила налоговые проверки в отношении более чем 10 тысяч предпринимателей, которых сотрудники ДГД заподозрили в нарушении налогового законодательства. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры города.

Департамент госдоходов провел инвентаризацию налогоплательщиков, которые не отражали в фискальных чеках обязательные реквизиты в виде наименования компании, товара, ИИН и и т.д.

Уведомления от ДГД об устранении нарушений налогового законодательства всего получило 10 256 предпринимателей.

"Согласно статье 114 Кодекса РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет", уведомление об устранении налогового законодательства выставляется по результатам выявленных нарушений или проведенной проверки.

Однако, как показал прокурорский анализ, акты налоговым органом были направлены без соблюдения указанного порядка", – сообщили в прокуратуре.

Тем предпринимателям, кто не исполнил уведомления, грозили в дальнейшем проверки и привлечение к ответственности, а также приостановление расходных операций, ограничение в распоряжении имуществом и так далее.

"По мерам надзора все вышеуказанные уведомления об устранении нарушений налогового законодательства субъектов бизнеса отозваны, виновные сотрудники ДГД города привлечены к дисциплинарной ответственности", – заключили в прокуратуре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973589-nalogovye-proverki-v-otnoshenii-bolee-10-tys-biznesmenov-predotvratila-prokuratura-almaty/