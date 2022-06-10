Бизнес выступил против введения налога на дивиденды в Казахстане

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Предприниматели подвергли критике поправки в Налоговый кодекс страны, поддержанные депутатами мажилиса в первом чтении, предусматривающие введение налога на дивиденды, передает корреспондент NUR.KZ.

Предприниматель и руководитель комитета МСБ НПП "Атамекен" Берик Заиров разъяснил суть критики.

"При выплате зарплаты своим сотрудникам я оплачиваю налоги около 35%, оплачиваю НДС 12%. Полученная прибыль облагается налогом на прибыль – корпоративный подоходный налог 20%.

В итоге я, предприниматель, по итогам года забираю свою прибыль. И сейчас правительство предложило, и мажилис одобрил, что эти деньги – мою чистую прибыль – еще дополнительно будут облагать налогом.

То есть в мажилисе почему-то докладывают о том, что якобы физические лица освобождены. Но нельзя меня как физическое лицо отделять от моей компании. Компания моя, я вложил туда деньги, заработал, получил прибыль и эта прибыль уже моя. Почему они отделяют физическое лицо от компании?

Здесь у нас получается двойное налогообложение. То есть моя прибыль облагается 20-процентным налогом, плюс облагается 10-процентным налогом. Итого, почти 30-процентный налог", – заявил он.

Заиров добавил, что такую поправку в Налоговый кодекс не поддерживают ни малый, ни средний бизнес Казахстана.

Также против налога на дивиденды выступает и крупный бизнес.

"Крупный бизнес в любом случае понесет большие потери, и это в любом случае будет антистимулирующим действием для крупных инвесторов. Инвесторы получат дополнительную налоговую нагрузку и, соответственно, будут менее заинтересованы инвестировать в развитие бизнеса в нашей стране.

А средний и малый бизнес найдет какие-то выводы прибыли, чтобы вообще прибыль в налоговом и бухгалтерском учете не возникала, и, соответственно, это не принесет дополнительных доходов в бюджет", – отметил зампредседателя Палаты налоговых консультантов Андрей Хорунжий.

По его словам, эти нормы не принесут государству того результата, который оно планирует получить от дополнительного налогообложения дивидендов внутри страны, то есть для резидентов Республики Казахстан.

Также эксперт подчеркнул, что эти поправки будут стимулировать изменение структуры бизнеса.

"В любом случае законными путями бизнес найдет варианты неувеличения своей налоговой нагрузки. Освобождение вообще от налога на дивиденды бизнеса, который существует более трех лет, учредителей, – это просто мера для стабилизации бизнеса, чтобы он жил как можно дольше и развивался.

А теперь, когда эта мера удаляется, бизнес просто начнет дробиться. Начнутся какие-то ликвидационные процессы старых предприятий и так далее", – заявил Хорунжий.

Поддержал мнение предыдущих спикеров и заместитель председателя НПП "Атамекен" Тимур Жаркенов.

"Концептуальная норма стратегического значения, которая влияет на всю экономику Казахстана, сделалась предельно оперативно, в крайне усеченном формате, и, к сожалению, каких-то расчетов, как это все обосновывают, для чего все это делается, какой-то экономический анализ – ничего такого не было на самом деле", – отметил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973548-biznes-vystupil-protiv-vvedeniya-naloga-na-dividendy-v-kazahstane/