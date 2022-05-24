"Пусть продолжают хайповать": Скляр о планах активистов судиться с кабмином из-за утильсбора

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Зампремьер-министра Роман Скляр в правительстве прокомментировал желание казахстанских активистов подать в суд на правительство, если за месяц в стране не будет решен вопрос с утильсбором на агротехнику, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее в СМИ сообщалось о пресс-конференции, которую организовали активист Санжар Бокаев, глава ассоциации овцеводов Алмасбек Садырбаев и бывший депутат Владимир Дворецкий – на ней спикеры и заявили о желании подать в суд на кабмин.

"К сожалению, у нас очень много людей, которые называют себя экспертами в той или иной сфере, но таковыми не являются. Сегодня он эксперт в промышленности, завтра – в сельском хозяйстве.

Разных демагогов я комментировать не собираюсь. Если они считают, что можно хайповать на этой теме, пусть продолжают. Правительство занимается развитием абсолютно всех отраслей экономики, поддерживая и сельское хозяйство, и промышленность, и машиностроение, и строительство, и другие сферы", – заявил в ответ на это Скляр.

Зампремьер-министра добавил, что если бы статья о клевете в Казахстане не была декриминализована, он бы также подал в суд.

Отвечая на вопрос о том, "возможна ли отмена утильсбора в стране", Скляр заявил, что нет ничего невозможного.

"Ничего невозможного вообще нет, но не забывайте: мы находимся в едином экономическом пространстве, и у наших соседей этот утильсбор есть.

У нас нет других механизмов, чтобы защищать наших производителей – ни машиностроителей, ни других", – сказал спикер.

В МИИР добавили, что утильсбор направлен на улучшение экологической обстановки – в том числе на замену старых авто на новые.

"Наша задача – стимулировать программами, чтобы казахстанцы покупали новые машины отечественного производства", – заявил глава МИИР Каирбек Ускенбаев.

Напомним, ранее мы сообщали, когда начнут действовать новые ставки утильсбора в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970747-pust-prodolzhayut-haypovat-sklyar-o-planah-aktivistov-suditsya-s-kabminom-iz-za-utilsbora/