Четверо туристов пропали в горах Туркестанской области

Фото: ДЧС Туркестанской области

22 мая спасателям сообщили о туристах, которые в 11 утра выехали с озера Сусинген в направлении зоны отдыха "Алтын-Дан" и пропали. Сотрудники приступили к поискам, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС Туркестанской области.

Сообщение в службу "112" поступило 22 мая в 22.10 часов. Указывалось, что утром того же дня четверо отдыхающих выехали с озера Сусинген в направлении зоны отдыха "Алтын-Дан", но до места не добрались.

В ущелье Наутсай в Толебийском районе были задействованы 17 спасателей, сотрудник кинологического отдела, 2 единицы техники, 4 полицейских и 5 сотрудников национального парка.

Фото: ДЧС Туркестанской области

23 мая в 02.32 часов в горном районе Кулыншакты, в 10 км от ущелья Наутсай, спасатели нашли четверых пропавших без вести. Они рассказали, что заблудились из-за тумана.

Никому из них медицинская помощь не потребовалась.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970561-chetvero-turistov-propali-v-gorah-turkestanskoy-oblasti/