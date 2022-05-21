Стало известно, кому сделают перерасчет утильсбора в Казахстане

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В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана заявили, что будет произведен перерасчет и гражданам, оплатившим утилизационный сбор по прежним ставкам после 14 мая, вернут деньги. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

В министерстве пояснили, что были проведены консультации с АО "Жасыл Даму" по поводу действия новых ставок утилизационного платежа.

"Согласно приказу и.о. министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 29 апреля 2022 г. №138 ставки утилизационной платы снижены на 50%, данный приказ вступил в силу с 14 мая текущего года.

В случае осуществления оплаты утилизационного сбора по прежним ставкам после 14 мая 2022 года АО "Жасыл даму" будет сделан перерасчет и осуществлен возврат излишне уплаченной суммы", - рассказали в ведомстве.

В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов попросили не поддаваться на провокации и слухи, не реагировать на сомнительные рассылки, а ориентироваться на информацию официальных источников.

Напомним, с середины мая начали действовать новые ставки утилизационного платежа по всем видам транспорта. Ранее мы рассказывали, как они рассчитываются.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970408-stalo-izvestno-komu-sdelayut-pereraschet-utilsbora-v-kazahstane/