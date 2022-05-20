Ветер до 29 м/с: Штормовое предупреждение объявили в 14 регионах Казахстана

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Казахстанские синоптики предупредили жителей 14 регионов о штормовой погоде на завтра, 21 мая. В отдельных областях скорость ветра достигнет 28-29 м\с. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Завтра во второй половине дня в Туркестанской области ожидается гроза и шквал. Утром и днем на севере и западе области может быть пыльная буря. Скорость ветра составит 15-20 м/с, днем возможны порывы до 23-28 м/с. г.

В Шымкенте и Туркестане 21 мая также будет гроза и шквал. Скорость ветра днем составит 15-20 м/с, возможны порывы до 25 м/с.

Днем 21 мая на западе Карагандинской области прогнозируется гроза и порывистый ветер со скоростью до 23-28 м/с.

В Жезказгане завтра днем также будет гроза. Скорость ветра с порывами достигнет 15-20 м/с.

Завтра на северо-востоке Мангистауской области синоптики обещают сильный дождь. На западе и северо-востоке области ожидаются гроза, град, шквал и пыльная буря. Скорость ветра составит 15-20 м/с, возможны порывы до 25 м/с.

В Актау 21 мая будет гроза, шквал и ветер с порывами до 15-20 м/с.

Завтра в Актюбинской области будет сильный дождь. На западе, севере и в центре области ожидается гроза и град. Скорость ветра с порывами составит 15-20 м/с.

В Актобе 21 мая будет гроза и ветер с порывами до 15 м/с.

Завтра на севере и востоке Атырауской области ожидаются гроза и град. Скорость ветра составит 15-20 м/с, возможны порывы до 23 м/с.

21 мая в западной половине Акмолинской области синоптики обещают грозу, шквал и град. Днем на юге области будет пыльная буря. Скорость ветра с порывами может достичь порывы 25 м/с.

В Кокшетау утром и днем 21 мая будет ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Нур-Султане завтра днем прогнозируется пыльная буря. Скорость ветра с порывами достигнет 15-20 м/с.

Утром и днем 21 мая в Алматинской области ожидается гроза, пыльная буря, град и шквал. Скорость ветра составит 18-23 м/с, при грозе порывы могут достигнуть скорости в 29 м/с.

Завтра на большей части Костанайской области будет дождь, на западе и севере области - сильный дождь. На западе, севере и востоке области прогнозируется гроза, град и шквал. Скорость ветра составит 15-20 м/с, могут быть порывы до 23-28 м/с.

В Костанае 21 мая ожидается дождь, и гроза. Скорость ветра с порывами составит 15-20 м/с.

21 мая в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра в Кызылординской области будет дождь, на севере, на юге и в центре области - гроза, шквал и пыльная буря. Скорость ветра составит 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с. В центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылорде днем 21 мая прогнозируется гроза, шквал и пыльная буря. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

21 мая на севере и востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза, град и шквал. Скорость ветра достигнет 15-20 м/с, возможны порывы до 23 м/с. г. Уральск: 21 мая ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный днем 15-20, порывы 23 м/с.

Завтра днем в Павлодарской области синоптики обещают ветер с порывами до 15-20 м/с.

21 мая на севере и западе Северо-Казахстанской области будет гроза, шквал и град. Скорость ветра с порывами достигнет 15-20 м/с, возможны порывы до 23 м/с.

В Петропавловске 21 мая будет ветер с порывами до 15-20 м/с.

Завтра в Жамбылской области ожидается сильный дождь. На юге и севере области, а также в горных районах будет гроза, град и шквал. Скорость ветра с порывами составит 15-20 м/с

Кроме того, в связи с прогнозом сильных осадков в горах, в период с 21 по 22 мая горных и предгорных районах может произойти формирование склонового стока и подъем уровней воды в реках.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970366-veter-do-29-ms-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-14-regionah-kazahstana/