"Уже плывем": ливень обрушился на Алматы (видео)

Кадр из видео очевидца: t.me/Zanamiviehali

Ливень обрушился в среду, 11 мая, днем на южную столицу. Жители Алматы в Сети показали последствия сильного дождя - они выкладывают фото и видео, снятые на улицах города, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" предупреждали жителей Алматы и Алматинской области о сильных осадках 11-12 мая. Отмечалось, что в связи с ливнем в горных районах Алматинской области и на прилегающих территориях Алматы ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.

Фото: Акимат Алматы

В Алматы обещали сильный дождь с грозой и усиление ветра до 15-20 м/с.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы, на линию "112" и службу спасения "109" поступило 2 сообщения о затоплениях двора по проспекту Райымбека и подвала на улице Айтиева в Алмалинском районе.

Фото: Акимат Алматы

Также в городском акимате сообщили, что а целях предупреждения и ликвидации подтоплений организовано дежурство подрядных организаций. Для производства работ по обеспечению беспрепятственного пропуска и откачки воды задействованы мобильные бригады общей численностью 609 человек, 252 единицы спецтехики и 24 мотопомпы. Заготовлено 2050 мешков с песком.

Фото: Акимат Алматы

Тем временем алматинцы снимают на видео последствия сильного ливня. Некоторые отмечают, что улицы города превратились в реки, вода заливает подземные паркинги.

Фото: Акимат Алматы

Кадры от пользователей Сети публикуют крупные паблики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968808-uzhe-plyvem-liven-obrushilsya-na-almaty-video/