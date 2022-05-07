Мужчина справил нужду в подъезде и был арестован в Нур-Султане (видео)

Мужчина справил нужду в подъезде в Нур-Султана. Кадр из видео: instagram.com/zhaloby.astana

Хулиган, справивший нужду в подъезде одного из столичных жилых комплексов, попал на видео. Полицейские задержали правонарушителя, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города Нур-Султана.

Видео с камер наблюдения было опубликовано в одном из городских Instagram-сообществ.

В полиции сообщили, что инцидент произошел в столичном жилом комплексе, расположенном по улице Абая.

"Сотрудниками полиции УП района "Сарыарка" нарушитель общественного порядка был задержан. В отношении хулигана полицейские возбудили административное производство по статье 434 КРКобАП "Мелкое хулиганство", – сообщили представители ведомства.

Отмечается, что решением Специализированного межрайонного административного суда 35-летний мужчина подвергнут административному аресту сроком на 7 суток и помещен в спецприемник для административно арестованных лиц.

"Департамент полиции города Нур-Султана предупреждает об ответственности за нарушение общественного порядка и порчу чужого имущества", – подчеркнули в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968492-muzhchina-spravil-nuzhdu-v-podezde-i-byl-arestovan-v-nur-sultane-video/