Мужчина справил нужду в подъезде и был арестован в Нур-Султане (видео)
Хулиган, справивший нужду в подъезде одного из столичных жилых комплексов, попал на видео. Полицейские задержали правонарушителя, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города Нур-Султана.
Видео с камер наблюдения было опубликовано в одном из городских Instagram-сообществ.
В полиции сообщили, что инцидент произошел в столичном жилом комплексе, расположенном по улице Абая.
"Сотрудниками полиции УП района "Сарыарка" нарушитель общественного порядка был задержан. В отношении хулигана полицейские возбудили административное производство по статье 434 КРКобАП "Мелкое хулиганство", – сообщили представители ведомства.
Отмечается, что решением Специализированного межрайонного административного суда 35-летний мужчина подвергнут административному аресту сроком на 7 суток и помещен в спецприемник для административно арестованных лиц.
"Департамент полиции города Нур-Султана предупреждает об ответственности за нарушение общественного порядка и порчу чужого имущества", – подчеркнули в полиции.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968492-muzhchina-spravil-nuzhdu-v-podezde-i-byl-arestovan-v-nur-sultane-video/