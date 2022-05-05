Физрук детсада запер ребенка в темной каморке в Нур-Султане. Его уволили

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Сразу несколько сотрудников столичного детсада лишились работы после вопиющего случая: 4-летнюю девочку насильно заперли в темном спортзале. С заявлением обратилась мать девочки, передает телеканал "КТК".

"Дети все слышали, как она стучалась и плакала, вы мне такие... Никто не пожалел моего ребенка, никто не пожалел, что она вот в таком, психическое состояние у нее. Говорит: "Мама, я описалась. Он меня закрыл в комнате, я испугалась, и я описалась. Меня так трясло, я кричала, орала, а он мне двери не открывал", – говорит мама девочки Айнур Абдрахманова.

По словам женщины, закрыл ребенка в каморке спортзала учитель физкультуры. Девочка плакала, но никто якобы не реагировал.

Женщина уверяет, что теперь, после длительного лечения и реабилитации, ее ребенок состоит на учете у невропатолога. И сотрудники детского сада, с ее слов, знали об этом.

В детсаду заявили, что сделали выговор воспитателю, хотя вину его не признают.

Дело дошло до столичного управления образования, и там, изучив видео с камер наблюдения, признали факт грубого обращения с ребенком. В итоге методиста, воспитателя группы и учителя физкультуры уволили по статье.

"Мы провели внеочередное собрание с педагогами и сделали решение, что строгий выговор дать инструктору по физической культуре. Потому что вы написали заявление, что именно касаемо физрука, заведующего, методиста, воспитателя, нянечки, что должны приниматься меры. А что нам как бы делать? Мы свое отстаиваем. Физрук ни за что получил выговор", – говорит методист государственного дошкольного учреждения Кундыз Кошен.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968255-fizruk-detsada-zaper-4-letnyuyu-devochku-v-temnoy-kamorke-v-nur-sultane-ego-uvolili/