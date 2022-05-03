Слухи о повышении таможенных пошлин на ввозимые авто прокомментировали в Минфине

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В Комитете госдоходов Министерства финансов Казахстана прокомментировали появившуюся ранее в Сети информацию о том, что ставки на "растаможку" легковых автомобилей поднялись, передает корреспондент NUR.KZ.

В ведомстве сообщили, что ставки таможенных пошлин устанавливаются на уровне Евразийской экономической комиссии и являются обязательными для Казахстана.

При этом, говорят в КГД, ставки пошлин не повышались на легковые автомобили - в 2022 году они остались неизменными. Более того, есть определенные льготы, отметили в Минфине.

"Напротив, Решением Совета Евразийского экономического союза № 39 от 17 марта 2022 года предоставлена льгота по освобождению от 15% ставки пошлины в случае предоставления соответствующих документов", - сообщили в Комитете госдоходов.

Кроме того, там подчеркнули, что таможенная стоимость товаров определяется в соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС и Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии.

Также в КГД отметили, что утилизационный сбор и таможенная пошлина различны по своей природе и не могут заменять друг друга.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967843-sluhi-o-povyshenii-tamozhennyh-poshlin-na-vvozimye-avto-prokommentirovali-v-minfine/