Казахстанцы смогут получить ЭЦП с помощью камеры смартфона

Иллюстративное фото: пресс-служба АО "Национальные информационные технологии".

Получить электронную цифровую подпись в Казахстане стало проще – теперь это можно сделать с помощью камеры смартфона, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АО "Национальные информационные технологии".

С завтрашнего дня, 23 апреля, видеопроверка Digital ID для получения ЭЦП на портале eGov.kz будет доступна казахстанцам без необходимости подключения камеры на компьютере.

Теперь гражданам дается возможность пройти процедуру идентификации для удаленного получения ЭЦП с помощью QR-кода, используя мобильный телефон. Данное обновление доступно как юридическим, так и физическим лицам.

"Получение ЭЦП – очень популярный сервис на портале eGov.kz. Только за этот год этой услугой воспользовались уже порядка 4,8 млн раз. Мы часто получаем обратную связь о том, что нет камеры, либо она не работает на компьютере. Эти изменения делают процесс удаленного получения ЭЦП проще и удобнее", – отметил председатель правления АО "Национальные информационные технологии" Ростислав Коняшкин.

Для того чтобы воспользоваться нововведением, требуется навести камеру телефона на QR-код, отображенный на экране компьютера, и пройти видеопроверку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966397-kazahstantsy-smogut-poluchit-etsp-s-pomoschyu-kamery-smartfona/