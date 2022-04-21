Водителя автобуса под воздействием наркотиков задержали в Актобе

Фото: polisia.kz

52-летнего водителя маршрутного автобуса, который находился в состоянии наркотического опьянения, задержали в Актобе, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

По информации полиции, 20 апреля автобус ПАЗ под управлением 52-летнего водителя, осуществлявший перевозку пассажиров по 7-му маршруте, остановили за нарушение ПДД на улице Рыскулова.

В ходе проверки документов у стражей порядка вызвало подозрение состояние водителя данного транспортного средства. Его направили на медосвидетельствование. Выяснилось, что мужчина управлял автобусом находясь в состоянии наркотического опьянения.

Транспортное средство было помещено на специальную стоянку, а 52-летнему водителю общественного транспорта грозит лишение права управления ТС сроком на семь лет и административный арест на 15 суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966125-voditelya-avtobusa-pod-vozdeystviem-narkotikov-zaderzhali-v-aktobe/