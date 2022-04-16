Казахстанские синоптики предупредили о шторме жителей ряда регионов

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Синоптики предупредили жителей пяти регионов Казахстана о том, что в воскресенье, 17 апреля, ожидается ухудшение погодных условий. Информация о шторме опубликована на официальном сайте "Казгидромета".

Так, 17 апреля в Алматинской области ожидается ветер юго-восточный, в районе Жаланашколя 18-23, порывы 28 м/с.

Днем в воскресенье в горах Туркестанской области возможна гроза. Ветер юго-западный на горных перевалах, порывы 15-20 м/с.

В центре Кызылординской области сохранится ветер северный и северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

Днем 17 апреля на северо-востоке Северо-Казахстанской области и в Петропавловске синоптики прогнозируют ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

Днем 18-19 апреля в горных районах Жамбылской области ожидается гроза, а 17-19 апреля - ветер на северо-востоке региона, в горных районах, порывы 15-20 м/с.

Напомним, ранее стало известно, какой будет погода в Казахстане в эти выходные.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965388-kazahstanskie-sinoptiki-predupredili-o-shtorme-zhiteley-ryada-regionov/