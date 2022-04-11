Дыра в асфальте появилась на проезжей части в Нур-Султане

Асфальт провалился в Нур-Султане. Фото: Sputnik / Стрингер

Сегодня в столице на пересечении улиц Керей, Жанибек хандар и Туркестан на проезжей части провалился асфальт. Причиной стал подмыв основания дорожного полотна, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.

"11 апреля текущего года на пересечении улиц Керей, Жанибек хандар и Туркестан в связи с аварией на канализационной трубе произошел подмыв основания дорожной одежды, вследствие чего образовался провал на проезжей части", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что сейчас данный участок огорожен, а коммунальной службой Eco System ведутся работы по восстановлению поврежденного участка канализационной трубы.

После этого Управлением транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города в короткие сроки планируется провести работы по восстановлению дорожного полотна.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964526-dyra-v-asfalte-poyavilas-na-proezzhey-chasti-v-nur-sultane/