Поселок подтопило из-за ледяного затора на реке на востоке Казахстана (фото, видео)

Фото с места событий: ДЧС ВКО

Из-за ледяного затора, образовавшегося на реке Уба, произошло подтопление домов в селе Речное в Восточно-Казахстанской области, сообщается в официальном Instagram ДЧС региона.

Затор привел к подтоплению двух жилых домов и трех придомовых территорий, уточнили в ведомстве.

"Спасатели и сотрудники местных исполнительных органов провели аэровизуальное обследование данного участка и приняли решение организовать взрывные работы", - говорится в сообщении.

Для проведения работ было использовано свыше 2 тонн взрывчатых веществ.

По информации ДЧС региона, из-за паводков эвакуированы жители села. Всего в период с 9 по 10 апреля 36 жителей, в том числе 10 детей после эвакуации разместились у родственников.

Кроме того, в селе речное пришлось проводить эвакуацию скота.

Всего на месте событий было задействовано 69 сотрудников личного состава ДЧС ВКО, 2 плавсредства, 11 мотопомп и 8 единиц техники, 20 сотрудников МИО и 8 единиц техники.

Напомним, что с весенними паводками столкнулись жители ряда регионов Казахстана. Сотрудники ДЧС Акмолинской области рассказали, как противостоят удару стихии. В Карагандинской области на контроле из-за паводковой ситуации находится около 4500 домов.

Санврачи обеспокоены ситуацией на севере РК. По из словам, вместе с талым снегом в самодельных скважинах могут оказаться биологические и химические яды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964312-pavodki-v-kazahstane-doma-zatopilo-iz-za-zatora-v-sele-v-vko-foto/