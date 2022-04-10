Семья с ребенком потерялась в степи в Атырауской области (фото)

Фото с места событий: ДЧС Атырауской области

Пропавшую в степи в Кызылкугинском районе семью с ребенком нашли спасатели Атырауской области, сообщается в официальном Instagram департамента по ЧС региона.

По информации ДЧС, накануне с 05:40 в Кызылкугинском районе проводились поиски 5 человек, в том числе ребенка 2017 года рождения. Как оказалось, вечером 8 апреля семья на автомобиле "Нива" выехала из поселка Макат Макатского района в сторону Кызылкугинского района.

До места они не добрались.

9 апреля в 10:05 часов силами ДЧС Атырауской области пропавшие найдены. Их обнаружили в 185 км от райцентра на участке Жанакудык.

Автомобиль потерявшихся застрял в грязи.

Спасенных эвакуировали в поселок Миялы Кызылкугинского района. Медицинская помощь не потребовалась.

В поисковых работах были задействованы 3 сотрудника и 1 единица техники Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964309-semya-s-rebenkom-poteryalas-v-stepi-v-atyrauskoy-oblasti-foto/