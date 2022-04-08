Пинавшего лифт в ЖК мужчину наказали в Нур-Султане (видео)

Кадр из видео с камеры наблюдения: Polisia.kz

Молодой человек пинал двери лифта в одном из домов по улице Косшыгулулы. Действия мужчины попали на видео. Нарушителя оштрафовали, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Участковым инспектором полиции был установлен нарушитель, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ночное время в лифте ЖК “Сапа” совершил мелкое хулиганство.

По данному факту установлен 28-летний житель столицы.

В отношении нарушителя общественного порядка возбуждено административное производство по статье 434-2 КРКобАП "Мелкое хулиганство". Мужчину оштрафовали на 5 МРП, то есть 15,3 тыс. тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964242-pinavshego-lift-v-zhk-muzhchinu-nakazali-v-nur-sultane-video/