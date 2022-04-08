Ночная погоня полиции со стрельбой попала на видео в Нур-Султане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Вчера, 7 апреля, ночью полицейские устроили ночную погоню за автомобилем без госномеров - водитель авто на требование остановиться прибавил газу. Как оказалось, автолюбитель сел за руль в пьяном виде, сообщает официальный портал МВД Polisia.kz.

Так, поздно ночью полицейские обратили внимание на авто без государственных регистрационных номерных знаков, водитель которого, к тому же, грубо нарушал ПДД.

Стражи порядка решили остановить автомобиль, но водитель лишь прибавил газу, подвергая опасности жизнь и здоровье горожан. В итоге патрульные полицейские решили догнать авто.

Автолюбитель, пытаясь уйти от преследования, заехал в микрорайон Коктал, а когда стражи порядка попытались заблокировать проезд, протаранил одну из полицейских машин.

"Чтобы не подвергать опасности других участников дорожного движения, сотрудниками полиции было применено табельное оружие для остановки транспортного средства путем повреждения его колес", - объяснили в полиции.

Отмечается, что в результате никто не пострадал. 21-летнего автомобилиста удалось задержать. Освидетельствование подтвердило, что он был пьян.

В салоне машины стражи прядка нашли номерной знак с российским учетом. Как выяснилось, водитель уже привлекался к административной ответственности.

В отношении нарушителя составлено сразу 19 административных протоколов: за проезд на запрещающий сигнал светофора, за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой, за нарушение участником дорожного движения ПДД, повлекшее создание аварийной обстановки, за невыполнение требований сотрудника органов внутренних дел и другие.

Машина водворена на коммунальную стоянку. Водителя решением суда арестовали на 20 суток и лишили прав на 7 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964067-nochnaya-pogonya-politsii-so-strelboy-popala-na-video-v-nur-sultane/