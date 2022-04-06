Массовая гибель мальков карася и сазана произошла в Шардаринском водохранилище (видео)

Погибшие мальки в Шардаринском водохранилище. Кадр из видео: Facebook / Комитет рыбного хозяйства МЭГПР РК

Комитет рыбного хозяйства Минэкологии Казахстана выясняет причину массовой гибели рыбы, в частности, мальков в Шардаринском водохранилище в Туркестанской области. Об этом сообщается на официальной Facebook-странице ведомства.

Как сообщил пресс-секретарь комитета рыбного хозяйства Аслан Женисулы, факт гибели рыб был выявлен инспекторами отдела Туркестанской рыбной инспекции 5 апреля - сотрудники обнаружили скопление молоди рыб на берегу Шардаринского водохранилища.

В основном погибли мальки карася и сазана. Отмечается, что при визуальном осмотре видны изменения чешуйчатого покрова рыб.

Сотрудники инспекции собрали 4 килограмма мертвой рыбы, часть отправили для лабораторных исследований. Планируется также взять пробы воды из водохранилища для анализа.

"По итогам лабораторных исследований будет подготовлено экспертное заключение", - сообщил Аслан Женисулы.

Шардаринское водохранилище расположено на реке Сырдарья на территории Туркестанской области. Оно было построено в 1966 году. Включено в перечень водоемов международного значения.

Водохранилище разделено на 4 участка и закреплено за четырьмя пользователями для ведения промыслового рыболовства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1963653-massovaya-gibel-malkov-karasya-i-sazana-proizoshla-v-shardarinskom-vodohranilische-video/