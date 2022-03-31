8,5 млрд тенге незаконных налоговых преференций получили майнеры из Astana Hub

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Член Счетного комитета Акылбай Ибраев озвучил промежуточные итоги аудита реализации программы "Цифровой Казахстан", передает корреспондент NUR.KZ.

Акылбай Ибраев сообщил, что МЦРИАП не обеспечило должным образом мониторинг и контроль программы "Цифровой Казахстан".

"Анализ и контроль осуществлялись формально. К примеру, на сегодняшний день на базе подведомственной организации Astana Hub или, по-другому, международный IT-технопарк, как мы установили в ходе аудита, зарегистрированы инвестпроекты, которые больше заняты майнингом криптовалют, что не относится к основным целям и задачам парка.

Всего было обнаружено пять таких майнинговых ферм. В итоге за III квартала 2021 года им предоставлено незаконных налоговых преференций на сумму 8,5 млрд тенге. Ведь на базе Astana Hub регистрируются только инновационные компании, задача хаба - привлечение и реализация инвестпроектов в IT-технологии", - добавил он.

По его словам, этим компаниям удавалось работать вполне легально из-за правовых коллизий.

"Эта проблема возникла из-за коллизии в законодательстве, и на сегодня мы предлагаем правительству ее устранить. Сегодня в законе нет никаких ограничений для их работы в технопарках, поэтому такая ситуация получилась.

По итогам нашего аудита дана рекомендация правительству об усовершенствовании законодательства в этой сфере", - подчеркнул член Счетного комитета.

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жамбакин, в свою очередь, сообщил, что в этом случае не стоит вопрос о том, что потеряны какие-то средства.

"Они также, как субъекты экономики и IT-компании, имеют право регистрироваться. Сейчас мы вносим изменения в правила по регистрации, чтобы урегулировать этот вопрос. Любой резидент Astana Hub может получить преференции по налогам, по офису и другие меры поддержки", - заявил он.

Напомним, что в начале марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Минэнерго и АФМ окончательно решить проблему незаконного майнинга в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962952-85-mlrd-tenge-nezakonnyh-nalogovyh-preferentsiy-poluchili-maynery-iz-astana-hab/