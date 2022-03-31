8,5 млрд тенге незаконных налоговых преференций получили майнеры из Astana Hub
Член Счетного комитета Акылбай Ибраев озвучил промежуточные итоги аудита реализации программы "Цифровой Казахстан", передает корреспондент NUR.KZ.
Акылбай Ибраев сообщил, что МЦРИАП не обеспечило должным образом мониторинг и контроль программы "Цифровой Казахстан".
"Анализ и контроль осуществлялись формально. К примеру, на сегодняшний день на базе подведомственной организации Astana Hub или, по-другому, международный IT-технопарк, как мы установили в ходе аудита, зарегистрированы инвестпроекты, которые больше заняты майнингом криптовалют, что не относится к основным целям и задачам парка.
Всего было обнаружено пять таких майнинговых ферм. В итоге за III квартала 2021 года им предоставлено незаконных налоговых преференций на сумму 8,5 млрд тенге. Ведь на базе Astana Hub регистрируются только инновационные компании, задача хаба - привлечение и реализация инвестпроектов в IT-технологии", - добавил он.
По его словам, этим компаниям удавалось работать вполне легально из-за правовых коллизий.
"Эта проблема возникла из-за коллизии в законодательстве, и на сегодня мы предлагаем правительству ее устранить. Сегодня в законе нет никаких ограничений для их работы в технопарках, поэтому такая ситуация получилась.
По итогам нашего аудита дана рекомендация правительству об усовершенствовании законодательства в этой сфере", - подчеркнул член Счетного комитета.
Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жамбакин, в свою очередь, сообщил, что в этом случае не стоит вопрос о том, что потеряны какие-то средства.
"Они также, как субъекты экономики и IT-компании, имеют право регистрироваться. Сейчас мы вносим изменения в правила по регистрации, чтобы урегулировать этот вопрос. Любой резидент Astana Hub может получить преференции по налогам, по офису и другие меры поддержки", - заявил он.
Напомним, что в начале марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Минэнерго и АФМ окончательно решить проблему незаконного майнинга в Казахстане.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962952-85-mlrd-tenge-nezakonnyh-nalogovyh-preferentsiy-poluchili-maynery-iz-astana-hab/